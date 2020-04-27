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Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemelerinin 2019 1. dönem ödemeleri 24 Nisan'da başladı. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılıyor. Peki, 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri göre ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 27.04.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 17:55
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