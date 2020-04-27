Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? Buzağı destekleri hesaplara ne zaman yatıyor? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ödemelerin 24 Nisan'da başladığını duyurdu. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılıyor. Peki, 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...