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Haberler Galeri Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

Buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemelerinin 2019 1. dönem ödemeleri 24 Nisan'da başladı. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılıyor. Peki, 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri göre ne zaman yatacak? İşte T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 17:55
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Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek? Buzağı destekleri hesaplara ne zaman yatıyor? Büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için üreticilere verilen buzağı desteklemeleri devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ödemelerin 24 Nisan'da başladığını duyurdu. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son numarasına göre yapılıyor. Peki, 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

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Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

2019 1. DÖNEM BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2019 1. dönem buzağı destek ödemeleri 24 Nisan'da başladı. T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara 24 Nisan'da, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak.

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Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

TOPLAM ÖDEME 12 MİLYARI AŞACAK

Bu ödemeler ile birlikte 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 Milyar TL'ye ulaştığını vurgulayan Bakan Pakdemirli "Toplam 22 Milyar TL olan tarımsal desteklerin %56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

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Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

BUZAĞI DESTEKLEME ÜCRETİ NE KADAR?

4 ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş

Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş

Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş

Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş

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Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu imkandan faydalanmak isteyen üreticilerden bazı kriterlere uymaları talep edilecek. İşte, o kriterler;