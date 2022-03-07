SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT’li için çözüm masada

SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılan 1.2 milyon kişi için çözüm geliştiriliyor. Emeklilikte yaşa takılanlara 'yıpranma, prim, yıla' dayalı formüller tartışılıyor. Kamu personeli için ek gösterge çalışması başlatan hükümet taraflarla 16 Mart'ta yeniden masaya oturuyor. Sırada yaklaşık 520 bine ulaşan sözleşmeli personelin sorunlarına çözüm ve emeklilikte yaşı bekleyenlerin talepleri bulunuyor. AK Parti grubu emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yaparken, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışıyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 06:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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