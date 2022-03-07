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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT’li için çözüm masada

SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılan 1.2 milyon kişi için çözüm geliştiriliyor. Emeklilikte yaşa takılanlara 'yıpranma, prim, yıla' dayalı formüller tartışılıyor. Kamu personeli için ek gösterge çalışması başlatan hükümet taraflarla 16 Mart'ta yeniden masaya oturuyor. Sırada yaklaşık 520 bine ulaşan sözleşmeli personelin sorunlarına çözüm ve emeklilikte yaşı bekleyenlerin talepleri bulunuyor. AK Parti grubu emeklilikte yaşa takılanlar için mutfak çalışması yaparken, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup emekli olmayan herkesin dâhil olduğu EYT'lilere ilişkin çözüm, model önerileri üzerinde çalışıyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2022 06:56 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 06:57
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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT’li için çözüm masada

Emeklilikte yaşa takılanlara "yıpranma, prim, yıla" dayalı formüller, "halk (primi yetmeyenler için), iş emekliliği (vakıf, sandık aracılığıyla)" gibi modeller tartışılıyor. Süre tamamlanması, kısmi emekliliğin yanı sıra bazı ağır meslekler için yıpranma seçeneği de masada bulunuyor. Kısmi emeklilikte, 3600 gününü dolduran kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT’li için çözüm masada

Kadınların 7200, erkeklerin 9 bin günü tamamlaması halinde yaşa bakılmadan emekli olması da talepler arasında bulunuyor. Emekli aylığı hesaplanırken tüm çalışma dönemindeki prime esas kazançlar hesaplanıyor.

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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT’li için çözüm masada

Aylığı yükseltecek en kolay çözüm ise prime esas kazanç tutarının yükseltilmesidir. Uzun yıllar çalışmak, prim gününün çok olması değil prime esas kazancın yüksek olması emekli aylığını artırır. Emekli aylığı prime esas kazançla paralel yükseliyor.

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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT’li için çözüm masada

Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları, emeklikte yaşa takılanlara yönelik masadaki formüller, emeklilik hesabı, aylığı artırmanın yolları konusunda merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:

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SON DAKİKA! Emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formül! 1.2 milyon EYT’li için çözüm masada

1-Ek gösterge düzenlemesi Meclis'e ne zaman gelecek?

Hükümet ve taraflar ek gösterge için 16 Mart'ta yeniden bir araya gelecek. Ek göstergede meslek grupları genişlerken, kariyer mesleklerde 600 puanlık bir artış bekleniyor. İdari kadrolar, yardımcı hizmetlerin de yararlanması öngörülen düzenlemenin Mayıs ayında Meclis'e gelmesi öngörülüyor. Hizmet süresi 25 yıl olan öğretmen, polis, din görevlisinin emekli aylığındaki artış en az 1250 lira olacak.