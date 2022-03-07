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Haberler Galeri 7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları yükseliş gösterdi. Savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri altını desteklerken, güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? İşte 7 Mart altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022 10:13
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7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ve uzman yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından, güvenlik liman olarak görülen altına talep arttı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? İşte 7 Mart altın yorumları ve canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, savaşın yarattığı endişeler nedeniyle altında yükseliş devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın 2 bin doların üzerini test ederken, gram altın ise 909 lira bandında hareket ediyor.

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7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

ABD'DEN AMBARGO AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

Amerikan NBC kanalında yayımlanan "Meet the Press" programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

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7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

Blinken, "Rusya'nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte anlık altın fiyatları: