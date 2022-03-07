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7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları yükseliş gösterdi. Savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri altını desteklerken, güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? İşte 7 Mart altın yorumları ve canlı altın fiyatları...