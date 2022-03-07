7 Mart altın yorumları: 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? Anlık canlı altın fiyatları

Altın fiyatları ve uzman yorumları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından, güvenlik liman olarak görülen altına talep arttı. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi? İşte 7 Mart altın yorumları ve canlı altın fiyatları...