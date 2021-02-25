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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Erken emeklilik fırsatı! Çalışan annelerin yüzü gülecek! Bu imkanı atlamayın... Erken emeklilik fırsatı! Çalışan annelerin yüzü gülecek! Bu imkanı atlamayın...
Emekli olmak milyonlarca çalışanın hayalidir. Annelere erken emeklilik fırsatı sunan gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Kadınlar sigortadan sonra yaptıkları 3 doğum için borçlanma yaparak 2160 gün kazanabiliyor. Bu günler 6 yıl erken emeklilik imkanı sağlıyor. Erken emeklilik için aranan şartları haberimizde derledik. Merak edilen tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 25.02.2021 20:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 20:51
Çalışan anneler doğum yaptıktan sonra bir müddet iş hayatından uzak kalıyor. Binlerce anne için erken emeklilik fırsatı bulunuyor. Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Kadınlar sigortadan sonra yaptıkları 3 doğum için borçlanma yaparak 2160 gün kazanabiliyor. Erken emeklilik imkanı sağlayan formülden yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. Erken emeklilik için yaşanan tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor.
Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanıyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yapabilen anneler, 6 yıllık avantaj elde ediliyor.
1. KİMLER HAK SAHİBİ?
Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kur'lular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir..
2. PRİM ŞARTI VAR MI?
Bir prim şartı bulunmuyor. Ancak borçlanma yapabilmek için doğumların ilk sigortalı olunan tarihten sonra gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sigorta olmadan önce dünyaya gelen çocuklar için böyle bir borçlanma imkanı tanınmıyor.
Ayrıca ��ocuğun sağ olması gerekiyor. Doğduktan sonra bir müddet yaşayan çocuklar için yaşadığı süre kadar borçlanma yapılabiliyor. Staj ya da çıraklık sigortasından sonraki doğumlar da borçlanılabiliyor.