Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Dolar fiyatları ne kadar olacak? 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını sürecinde dolar ve altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Son dönemde dolarda yaşanan düşüş sonrasında uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. 6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın dördüncü gününde de 7,16 civarında hareket ediyor. İşte, Dolar kaç TL olacak, alınır mı?