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Haberler Galeri Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Dolar fiyatları ne kadar olacak? 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını sürecinde dolar ve altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı. Son dönemde dolarda yaşanan düşüş sonrasında uzman isimlerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. 6 ayın en düşük seviyelerinde olan dolar/TL, haftanın dördüncü gününde de 7,16 civarında hareket ediyor. İşte, Dolar kaç TL olacak, alınır mı?

Giriş Tarihi: 25.02.2021 19:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 19:36
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Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!
Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Binlerce yatırımcı dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar haftanın üçüncü gününde 7 TL'nin üzerinde işlem görürken, yatırımını yapacaklar uzman isimlerin değerlendirmelerini yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasının ardından dolar kuru 7 TL'nin altındaki konumunu sabitlemişti. Dolar, euro ve altın yatırımı yapmak isteyenler için piyasayı canlı olarak ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!
Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Dolar/TL 7.22 seviyesine yükseldi. Kur 7 TL'nin altında kalıcı bir seyir izlemeyince Merkez Bankası (TCMB) yeni bir adım attı. Merkez, sıkı para politikası adımlarına uyumlu olarak Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi üst sınırının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine karar verdi.

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Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!
Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Milliyet'in haberine göre TCMB Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi üst sınırının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesine karar verdi. Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13.5 olarak belirlendi.

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Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!
Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

ZORUNLU KARŞILIK NE?

Bu değişikliklerle rezerv opsiyonu kullanım oranlarının değişmemesi kaydıyla, bankacılık sisteminin zorunlu karşılıklarının yaklaşık 25 milyar TL (3.5 milyar dolar) artması, döviz ve altın rezervlerini yaklaşık 500 milyon dolar azaltması bekleniyor. Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı.

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Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!
Dolar için son dakika açıklaması: O rakamlara gelecek! Bu tahminle dengeler değişecek! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Böylece bankalar ileride karşılaşabilecekleri zorluklarda talep edip bu kaynakları kullanabilir. Bunun miktarının belirlendiği oran zorunlu karşılık oranıdır. Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranını yükseltip azaltarak bankaların kredi miktarını ve maliyetini de etkileyebilmekte.