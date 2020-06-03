Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? 3 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? Dünkü kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 377,50 liradan işlem görmüştü. Uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Evlilik hazırlığı yapanlar ve yatırım yapacak olanlar altın ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte 3 Haziran altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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