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Haberler Galeri Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatları ne kadar? 3 Haziran gram altın, çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu? Dünkü kapanışta çeyrek altın 612,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 377,50 liradan işlem görmüştü. Uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Evlilik hazırlığı yapanlar ve yatırım yapacak olanlar altın ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceğini araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte 3 Haziran altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 10:16
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Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yurt içi piyasalarda bugün enflasyon verisi takip edildi. Koronavirüs salgını sonrası dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Uzmanlar tarafından altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken yorum geldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Haziran canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dolar'da küresel çapta baskı devam ederken, anti – kur olarak bilinen değerli maden kısa vadeli yükseliş eğilimini koruyor. Şu aşamada risk iştahındaki olumlu görüntüye karşın Dolar endeksinin (DXY) 200 günlük ortalamasının altına sarkması değerli madende kısa vadeli yükseliş isteğinin devam etmesiyle sonuçlanabilir. Bu kapsamda, Ons Altın'ın 1.730 desteğinin üzerinde kalarak 1.748 ardından 1.756 seviyelerini hedefleyebileceğini düşünüyoruz."

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Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1741 üzerinde tutunması 1752 direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Bu nokta üzerinde ise 1770 ikinci direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1725 desteği gündeme gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1715 seviyesine doğru geri çekilme olabilir."

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Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları 3 Haziran 2020: Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?

GRAM ALTIN FİYATI
372,34
373,75

ÇEYREK ALTIN FİYATI
594,71
607,81