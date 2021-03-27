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Haberler Galeri Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği

Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği

Son dakika haberi...Emekli olma tarihleri yaklaşan binlerce aday, maaşları konusunda merak edilen soruların yanıtlarını arıyor. Farklı kurumlarda çalışmaları olanlar (Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı) dikkat! Hem prim şartını düşürmek hem alınacak emekli maaşını yüksek tutmak için son 1261 gün önemli.

Takvim
Giriş Tarihi: 27.03.2021 08:52
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Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği
Tüm çalışanlar iyi bir maaşla emekli olmanın hayalini kuruyor. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.
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Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği

TARİHE DİKKAT!
Ancak son 3.5 yıl, yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.

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Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği
Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.
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Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği
Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz.
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Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği

PRİM ŞARTI DÜŞÜYOR
Böylece hem prim şartı düşüyor hem Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanı doğuyor. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.