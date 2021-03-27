Son dakika | Emekli olacaklar dikkat! Aylıklara 1261 gün desteği

PRİM ŞARTI DÜŞÜYOR

Böylece hem prim şartı düşüyor hem Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanı doğuyor. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl, geriye doğru takvim olarak değil, sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kuruma bakılıyor.