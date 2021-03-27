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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Katılım Finans Kanunu için kollar sıvandı! İşte yeni sistem Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Katılım Finans Kanunu için kollar sıvandı! İşte yeni sistem
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve BDDK, katılım finans sektörünü tek çatı altında toplayacak Katılım Finans Kanunu için kolları sıvadı. Ekonomi reform paketi kapsamında da "katılım finans derecelendirmesi" sistemi hayata geçirilecek. Her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 27.03.2021 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 11:38
Kanun ve katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu 31 Aralık tarihine kadar yaşama geçirilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Faizsiz finans sistemi müşterilere kapsamlı şekilde anlatılacak, hedef müşterilerle iletişim güçlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi'ni 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde güncelledi. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yol haritası olacak belgede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın
"Katılım finansın bankacılık sektörü içindeki payının yüzde 15'e çıkarılması" hedefi korundu. AKSİYONLAR BELİRLENDİ Katılım bankacılığı pazar büyüklüğü, gelecek öngörüsü ve strateji güncelleme çalışması yapılarak yeni stratejik hedef ve aksiyonlar belirlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre katılım bankacılığının hedef müşterileriyle iletişimi güçlendirilecek. Faizsiz finans sisteminin işleyişi müşterilere kapsamlı şekilde aktarılacak.