Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Katılım Finans Kanunu için kollar sıvandı! İşte yeni sistem

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve BDDK, katılım finans sektörünü tek çatı altında toplayacak Katılım Finans Kanunu için kolları sıvadı. Ekonomi reform paketi kapsamında da "katılım finans derecelendirmesi" sistemi hayata geçirilecek. Her tür risk grubuna hitap eder şekilde yaygınlaştırılacak. İşte detaylar.