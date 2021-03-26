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26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Altın ile yarışıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! Çam fıstığının... Altın ile yarışıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! Çam fıstığının...
İzmir'in Bergama ilçesinde üretilen, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan birçok gıdanın temel maddesi olan çam fıstığının fiyatı altın ile yarışıyor. Kilosu 600 liraya kadar yükselen çam fıstığında verimin azaldığını belirten üreticiler, "Verim yüzde 70'e yakın azaldı. İçinde çok az ürün var kozalağın. Son yıllarda ürün az olduğu için talebi karşılayamaz olduk. Fiyatın yükselmesinin asıl nedeni üretimin düşmesi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 26.03.2021 21:45
Son yıllarda üretimi düşen çam fıstığı fiyatları el yakıyor. Türk mutfağının vazgeçilmezleri dolma, helva, baklava gibi gıdaların temel maddesi olan çam fıstığının kilosu 600 liraya kadar yükseldi. Çam fıstığı üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan İzmir'in Bergama ilçesinde hasat devam ederken üreticiler verimdeki düşüşün nedenlerinin araştırılmasını istiyor
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇEKİRDEK HALİ 115 LİRA, İÇ FISTIK İSE 600 LİRA
Çocukluğundan beri çam fıstığı ürettiklerini belirten Kadir Konuk, hasada kasım sonu ya da aralık ayında başladıklarını ve bu sürecin mayıs ayına kadar sürdüğünü ifade etti. Depolanan kozalakların haziran ya da temmuz aylarında kurutulduğunu kaydeden Konuk, geçirilen işlemleri şöyle anlattı:
"Kuruduktan sonra çam fıstığının içi çekirdeğinden ayrılır. Çöpü ayıklandıktan sonra satışa hazır hale gelir. Çekirdek hali yani 'künar' 115 liradır, iç fıstık ise 600 liradır. Çocukluğumdan beri altının kilosu ile fıstık yarışırdı. Ancak son yıllarda ürün az olduğu için talebi karşılayamaz olduk. Fiyatın yükselmesinin asıl nedeni üretimin düşmesi."
"YÜZDE 70 ORANINDA VERİM AZALDI"
Avrupa'nın pek çok ülkesine çam fıstığı ihracatı yaptıklarını söyleyen Önder Özdemir de Türkiye'de çam fıstığında verimin azaldığını belirterek şunları anlattı:
"Geçmiş yıllara oranla yüzde 70 oranında verim azaldı. Yüz kilo üründen 3 kilo verim alırken bu oran 600-700 grama indi. Kozalakların içi boş çıkıyor. İşçilik fiyatları arttı ürün miktarı azaldı fiyatlar yukarı çıktı. Verim yüzde 70'e yakın azaldı. İçinde çok az ürün var kozalağın. İtalya, İspanya, Portekiz'de de aynı sıkıntı var. Biz yurt dışına çalışıyoruz.