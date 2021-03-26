Altın ile yarışıyor! Fiyatı dudak uçuklattı! Çam fıstığının...

ÇEKİRDEK HALİ 115 LİRA, İÇ FISTIK İSE 600 LİRA

Çocukluğundan beri çam fıstığı ürettiklerini belirten Kadir Konuk, hasada kasım sonu ya da aralık ayında başladıklarını ve bu sürecin mayıs ayına kadar sürdüğünü ifade etti. Depolanan kozalakların haziran ya da temmuz aylarında kurutulduğunu kaydeden Konuk, geçirilen işlemleri şöyle anlattı: