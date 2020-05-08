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Haberler Galeri Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

Son dakika... Emekli maaşı ne zaman yatıyor? SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce mi ödenecek? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ten geldi. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle, emekli maaşı ödemelerinin hangi erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Peki, emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? İşte 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 16:11
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Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

Son dakika... SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman yatıyor? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emekli aylıklarının hangi tarihte ödeneceğini merak ediyordu. Maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan müjdeli haber geldi. Peki, emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? İşte 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...

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Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin bayramdan önce yapılacağını açıkladı. Emekli aylıklarının ödemeleri 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle öne çekildi.

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Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Bakan Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. SSK'lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kurlular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

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Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

KİM NE ZAMAN ALACAK?

4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

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Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.