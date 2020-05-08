Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi

Son dakika... Emekli maaşı ne zaman yatıyor? SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce mi ödenecek? Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ten geldi. 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle, emekli maaşı ödemelerinin hangi erken ödenip ödenmeyeceği merak ediliyordu. Peki, emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? İşte 2020 SGK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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