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Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?
Yaklaşık 11 milyon emekliye bayram müjdesi yolda. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin maaşlarının verilmesi planlanıyor. 19 Mayıs Gençilk ve Spor Bayramı'nın (resmi tatil) salı gününe denk gelmesi, 23 Mayıs Cumartesi günü arife, 24 Mayıs Pazar günü ise bayramın 1. günü olması nedeniyle emekli maaşlarının erken ödenmesi gündeme geldi. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 14:40
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