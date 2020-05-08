Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?

Akşam'ın haberine göre, hem koronavirüs günlerinde kontrollü sosyal hayat çerçevesinde bayram öncesi harcamaların yapılabilmesi, hem de temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için böyle bir formül geliştirilerek emekli, dul ve yetimlerin aylıkları erken ödenebilir. SGK bu konuda planlamalara başladı.