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Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?

Yaklaşık 11 milyon emekliye bayram müjdesi yolda. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin maaşlarının verilmesi planlanıyor. 19 Mayıs Gençilk ve Spor Bayramı'nın (resmi tatil) salı gününe denk gelmesi, 23 Mayıs Cumartesi günü arife, 24 Mayıs Pazar günü ise bayramın 1. günü olması nedeniyle emekli maaşlarının erken ödenmesi gündeme geldi. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.05.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 14:40
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Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?

Milyonlarca emekliye müjdeli haber yolda. Bilindiği üzere emekli maaşları 17'si ila 26'sı arasında ödeniyor. Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs'a denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının erken ödenmesi yönünde planlama yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu açıklamıştı. Milyonlarca emekli, aylıklarının hangi tarihte yatacağını araştırıyor. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak? İşte merak edilenler...

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Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE VERİLECEK Mİ?

2020 yılında Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Aynı hafta içerisindeki salı günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, yani resmi tatil, cumartesi günü arife, pazar günü ise bayramın ilk günü. Böyle olunca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerinin erken ödenmesi gündeme geldi.

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Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?

Akşam'ın haberine göre, hem koronavirüs günlerinde kontrollü sosyal hayat çerçevesinde bayram öncesi harcamaların yapılabilmesi, hem de temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için böyle bir formül geliştirilerek emekli, dul ve yetimlerin aylıkları erken ödenebilir. SGK bu konuda planlamalara başladı.

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Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?

SSK emeklilerinin aylıkları ayın 17'si ila 26'sı arasında ödeniyor. Mayıs ayı takvimi çerçevesinde 17'sinden itibaren ödenecek aylıkların tamamının bayram öncesine çekilmesi söz konusu olabilir. Bu sayede yalnızca normalde 23'ünden önce aylıklarını alanlar değil bütün SSK'lıların aylıkları bayramdan önce ödenmiş olur.

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Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?

Bağ-Kur'luların emekli aylıkları ise normalde ayın 25'i ila 28'i arasında ödeniyor. Dolayısıyla Bağ-Kur'luların neredeyse tamamı bayramdan önce aylıklarını alamayacak. Mayıs aylıkları 24'ü öncesine çekilirse bütün Bağ-Kur'lular aylıklarını bayram öncesi alabilir. Bu sayede bayram öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün olabilir.