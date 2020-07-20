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Haberler Galeri Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. İbadetini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi, 2020 kurbanlık fiyatlarını sorguluyor. A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 17:30
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Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları kaç para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A101, Migros, Carrefoursa gibi büyük market zincirleri güvenli şeklide kurbanlık satışlarına devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurbanlık fiyatlarını duyurduğundan bu yana en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bazı illerimizde kurban pazar alanları kurulmaya başlandı.

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Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

Kurban kesme ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatlarını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

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Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

COVİD-19 SÜRECİNDE KURBAN NASIL KESİLECEK?

İstanbul Valiliği yazılı açıklama ile şunları duyurdu:

"Covid-19 pandemi etkisi altında idrak edeceğimiz Kurban bayramında, vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şeklide dini vecibelerini yerine getirmeleri, hijyen tedbirlerine uygun olarak hazırlanmış hayvan satış yerlerinden kurbanlık temin edebilmeleri, usulüne uygun olarak kesim yapılarak, muhtemel salgın hastalıkların bulaşma ve yayılma risklerinin önlenmesi için ilimiz dahilinde gerekli tedbirler alınmaktadır.

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Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...

Ülkemizde Trakya Bölgesi, Dünya Sağlık Teşkilatı(OIE) tarafından 25 Mayıs 2010 tarihinde "Şap Hastalığından Aşılı Ari Bölge" olarak kabul edilmiş ve korunmuş bölge olarak tanımlanmıştır.