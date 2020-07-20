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Market kurbanlık fiyatları! Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...
Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık satışları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. İbadetini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi, 2020 kurbanlık fiyatlarını sorguluyor. A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar 2020? A101, Migros, Carrefoursa kurbanlık fiyatları...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 17:30
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