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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?
Son dakika... Milyonlarca emekli zamlı maaşlarına kavuşuyor. Yılın ikinci yarısında yeni maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, maaş farklarının hangi tarihte ödeneceğini araştırıyordu. İlk 6 aylık enflasyon oranına göre emeklilerin aylıklarında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:57
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