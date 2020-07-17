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Haberler Galeri Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

Son dakika... Milyonlarca emekli zamlı maaşlarına kavuşuyor. Yılın ikinci yarısında yeni maaşlarını almaya hazırlanan emekliler, maaş farklarının hangi tarihte ödeneceğini araştırıyordu. İlk 6 aylık enflasyon oranına göre emeklilerin aylıklarında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor? Emekli maaşı ile ilgili son gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 09:57
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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

Milyonlarca emeklinin gözü maaş ödeme takvimine çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla zamlı maaşlarını alacak olan emekliler, ödemelerin tarihini araştırıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri ve yüzde 5.75 zam oranı ile birlikte 1.361 liraya varan fark alacak emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin takvimini açıkladı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

Tahsis numarasının son rakamına göre;

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

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Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.