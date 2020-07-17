Son dakika: Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor?

Milyonlarca emeklinin gözü maaş ödeme takvimine çevrildi. Temmuz ayı itibarıyla zamlı maaşlarını alacak olan emekliler, ödemelerin tarihini araştırıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri ve yüzde 5.75 zam oranı ile birlikte 1.361 liraya varan fark alacak emekliler bu ay çifte bayram yaşayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin takvimini açıkladı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2020 SSK Bağkur emekli zamlı maaşlar ne zaman yatıyor? İşte merak edilenler...