Teklif sunuldu! İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde

İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası istihdamın korunması için 3 ay işten çıkarma yasağı getirilmişti. Son olarak bir ay daha uzatılan işten çıkarma yasağı süresi ve nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağı Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. Peki, işten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 14:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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