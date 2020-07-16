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Teklif sunuldu! İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde

İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası istihdamın korunması için 3 ay işten çıkarma yasağı getirilmişti. Son olarak bir ay daha uzatılan işten çıkarma yasağı süresi ve nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ak Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağı Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. Peki, işten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde...

Giriş Tarihi: 16.07.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 14:54
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Teklif sunuldu! İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde

Son dakika... İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren gelişme yaşandı. 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'a kadar uzatılmıştı. AK Parti milletvekillerince 10 maddelik kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Bu gelişmelerin ardından işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, işten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teklif sunuldu! İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021'E KADAR UZAYACAK MI?

AK Parti milletvekillerince işten çıkarma yasağı ile ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin kabul görmesi halinde, işten çıkarma yasağı ve nakdi ücret desteği her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

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Teklif sunuldu! İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde

İstanbul Kültür Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, AK Parti'nin kanun teklifine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işten çıkarmayı her defasında en fazla 3 ay olmak üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar yasaklayabileceğini bildirdi.

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Teklif sunuldu! İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde

İstanbul Kültür Üniversitesinden yapılan açıklamada, 17 Nisan'da başlayan üç aylık işten çıkarma yasağının 17 Ağustos'a kadar uzatıldığı hatırlatılarak, AK Parti milletvekillerince TBMM'ye sunulan 10 maddelik kanun teklifinin kabul görmesi halinde işten çıkarma yasağının her defasında en fazla üçer aylık sürelerle Haziran 2021'e kadar uzatılabileceği belirtildi.

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Teklif sunuldu! İşten çıkarma yasağı 2021'e kadar uzayacak mı? Nakdi ücret desteği devam edecek mi? İşte o madde

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ender Demir, teklifin yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı'nın işten çıkarma yasağını, işverenin ücretsiz izin verme yetkisini ve nakdi ücret desteğinden yararlanma süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabileceğini belirtti.