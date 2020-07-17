Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

Emekliye son dakika intibak müjdesi geldi. TÜED tarafından 2000 sonrası emeklilerin intibak yasası için sosyal destek paketi talep edilmişti. 17 Temmuz itibarıyla zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alan emekliler intibak ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, intibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL