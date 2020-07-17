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Haberler Galeri Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

Emekliye son dakika intibak müjdesi geldi. TÜED tarafından 2000 sonrası emeklilerin intibak yasası için sosyal destek paketi talep edilmişti. 17 Temmuz itibarıyla zamlı maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alan emekliler intibak ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, intibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 16:32
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Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

Son dakika haberi... Emekli intibak çıktı mı? Yüz binlerce emeklinin heyecanla beklediği intibak yasası ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından emekliler için intibak verilmesi talep edildi. Kurban Bayramı ikramiyelerini almaya başlayan emekliler intibak yasasının çıkıp çıkmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, intibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir? İşte detaylar...

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Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

İNTİBAK ZAMMI NE OLDU?

Yeni Asır'dan Hazal Ateş'in haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, intibak uygulaması ile 2000 öncesi emekli olanların aylıklarının, gerçekleşen büyüme oranlarından pay alacak şekilde artırıldığını belirtti. Selçuk, "Düşük bağlanan aylıklar yükseltildi. 2000 yılından sonra tahsis talebinde bulunanlara bağlanacak aylıkların hesabında ekonomik büyümedeki gelişmelerin aylıklara yansıtılması hükme bağlandı" dedi. Hükümet, intibak düzenlemesi kapsamında salgınla mücadele döneminde 650 bin kişinin emekli aylığını bin 500 liraya çıkardı.

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Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?

TÜED tarafından intibak hakkının verilmesi talep edildi. İntibak konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. 2000'den önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Talep hayata geçerse, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam olacak.

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Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacak. Buna göre, bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek.

SSK'lı emeklileri: 17-26 Temmuz

Bağkur emeklileri: 25-28 Temmuz

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Emekliye son dakika müjdesi! İntibak çıktı mı? 2020 SGK-SSK-Bağkur intibak yasası son durum nedir?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri her ayın 17'sinde başlıyor. Bu ay maaşlarını zamlı alacak emekliler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaşlarının normal takviminde yatırılması bekleniyor.