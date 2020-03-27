Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşlarının ödenmeye başlandığını bildirerek, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Corona virüsü nedeniyle ödemelerin nasıl yapılacağı da merak ediliyordu. Bakan Selçuk bu konu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Peki, 2020 emekli maaşları, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...