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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika... Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayarm ikramiyeleri ne zaman verilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SGK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 16:50
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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşlarının ödenmeye başlandığını bildirerek, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı. Corona virüsü nedeniyle ödemelerin nasıl yapılacağı da merak ediliyordu. Bakan Selçuk bu konu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Peki, 2020 emekli maaşları, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılından beri 12 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiyesi veriliyor. Corona virüsü nedeniyle 2020 Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemelerinin öne çekildiği açıklanmıştı. Bakan Selçuk, emekli ikramiyesi ödemelerinin Nisan ayının ikinci ve üçüncü haftalarında yapılacağını söyledi.

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NASIL ÖDENECEK?

Corona virüsü nedeniyle ödemelerin nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk merak edilen soruya şöyle yanıt verdi:

"2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz."

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞLARI ZAMLANDI

Emekli maaşı 1500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde 500 liraya varan zam yapıldı. Zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Nisan'da başlayacak. Zamlı maaşlardan kimlerin yararlanacağı belli oldu.

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri arttı.