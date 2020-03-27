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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika... Emekli maaşları ne zaman yatacak? Bayarm ikramiyeleri ne zaman verilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SGK Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 27.03.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 16:50
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