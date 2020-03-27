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27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

Son dakika... Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? 27 Mart itibarıyla benzin ve mazot fiyatlarının kaç TL olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre, benzinin litre fiyatı 28 Mart gece yarısından itibaren 13 kuruş zamlanacak. Peki, benzim ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mart güncel benzin ve mazot fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 17:06
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27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

Son dakika... Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam geldi. Bu gelişmelerin ardından benzin ve mazot fiyatlarının ne kadar olacağı araştırılmaya başlandı İstanbul ve Ankara benzin fiyatları konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

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27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU? İSTANBUL, ANKARA...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.

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27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

AKARYAKIT Fİ̇YATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

PETROL İTHALATI OCAKTA ARTTI

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 artarak 3 milyon 526 bin 328 tona ulaştı.