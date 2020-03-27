27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?

Son dakika... Benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? 27 Mart itibarıyla benzin ve mazot fiyatlarının kaç TL olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Gelen son dakika bilgisine göre, benzinin litre fiyatı 28 Mart gece yarısından itibaren 13 kuruş zamlanacak. Peki, benzim ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mart güncel benzin ve mazot fiyatları...

Giriş Tarihi: 27.03.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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