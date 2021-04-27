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Haberler Galeri Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine gelen zam miktarı son dakika olarak duyuruldu. Başkan Erdoğan, kısa süre önce emekli bayram ikramiyelerine zam geleceğini açıklamıştı. İşte, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 27.04.2021 21:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 21:41
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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Bayram ikramiyesini 1100 TL'ye çıkarıyoruz" dedi. Açıklamanın ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olduğunu sorgulaması arttı. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Bayram ikramiyesini 1100 TL'ye çıkarıyoruz" dedi.

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ EMEKLİLER ZAMLI İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Bayram ikramiyesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödeniyor.

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?

Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. SGK verilerine göre, ocak ayı itibarıyla dosya bazında 12 milyon 499 bin emekli bulunuyor. Dul ve yetim gibi ölüm aylığı alanları da kapsayan kişi bazında aylık ve gelir alanların sayısı ise 13 milyon 277 bin kişiye ulaşıyor.