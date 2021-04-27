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Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesine gelen zam miktarı son dakika olarak duyuruldu. Başkan Erdoğan, kısa süre önce emekli bayram ikramiyelerine zam geleceğini açıklamıştı. İşte, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.04.2021 21:36 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 21:41
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