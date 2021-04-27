Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor. Paralar iade ediliyor. Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri için Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri mart itibarıyla başladı. Ödemeler için 31 Mayıs'a kadar süre var. Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ödenen para geri alanabilecek. Onlar muaf tutuluyor ancak bazı şartları bulunuyor. Eğer muafiyeti bilmeden ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor.