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Haberler Galeri Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ödenen para geri alanabilecek. Onlar muaf tutuluyor ancak bazı şartları bulunuyor. Eğer muafiyeti bilmeden ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor. Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri Mart ayında başlamıştı. Ödemeler 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

Giriş Tarihi: 27.04.2021 20:18
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Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor. Paralar iade ediliyor. Arsa, ev, iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri için Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri mart itibarıyla başladı. Ödemeler için 31 Mayıs'a kadar süre var. Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ödenen para geri alanabilecek. Onlar muaf tutuluyor ancak bazı şartları bulunuyor. Eğer muafiyeti bilmeden ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ödenen para geri alanabilecek. Onlar muaf tutuluyor ancak bazı şartları bulunuyor. Eğer muafiyeti bilmeden ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor.

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Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

Hiç geliri olmadığını belgeleyenler, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı) sınırlı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar Emlak Vergisi'nden muaf tutuluyor.

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Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

200 METREKARE ŞARTI

Ancak bunun için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Vergiden muaf olabilmek için en önemli şart tek ev. Bu kişiler, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) sıfır oranlı vergi hakkından yararlanabiliyor. Bunun için ilgili formu doldurup bağlı bulunulan belediyeye vermek yeterli.

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Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...

43 BİN LİRA SINIRI

Muafiyetten yararlanan kişilerin hizmet karşılığı elde edilen ücret geliri, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri bir gelirinin olmaması gerekiyor.