HaberlerGaleriEmekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...
Emekli, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Paralar iade ediliyor! 5 yıl geriye dönük...
Emekli, hiç geliri olmayan, gaziler, şehitlerin dul ile yetimleri ve engelli milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Ödenen para geri alanabilecek. Onlar muaf tutuluyor ancak bazı şartları bulunuyor. Eğer muafiyeti bilmeden ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor. Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri Mart ayında başlamıştı. Ödemeler 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.