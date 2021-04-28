İşçi ile işveren arasında o sözleşmeye dikkat! Bunu yapan taraf, karşı tarafa cezai şart ödemek zorunda! İşte detaylar

Cezai şart, Borçlar Kanunu'na göre bir kişinin borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemiş olması halinde alacaklıya karşı teminat niteliğinde bir edimi yerine getireceği taahhüdünde bulunmasıdır.

Milliyet'in haberine göre, işveren ve işçiler birbirlerine mevzuatta olmayan birtakım ek yükümlülükler getirmek veya var olan yükümlülüklerin ihlal edilmesini engellemek amacıyla cezai şartla bağlama yoluna gidebilmektedirler.