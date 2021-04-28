İşçi ile işveren arasında o sözleşmeye dikkat! Bunu yapan taraf, karşı tarafa cezai şart ödemek zorunda! İşte detaylar
İşçi ve işveren arasında işin şekline, çalışma saatlerine ve süresine göre iş sözleşmesi imzalanıyor. İş sözleşmeleri, yasa ile belirlenen kanunlar çerçevesinde hazırlanıyor. İş sözleşmesinden doğan borçlara aykırı davranılması halinde bazı cezai şartlar öngörülüyor. Belirlenen süreden önce kim sözleşmeyi feskederse, karşı tarafa cezai şart ödemen zorunda. İşte konu ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.04.2021
11:32
İşin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar başta olmak üzere işçi ve işveren tarafından kabul edilmesi için iş sözleşmeleir imzalanıyor. İş sözleşmesinden doğan borçlar konusunda da bazı detaylar ön plana çıkıyor. İş sözleşmesinde işçi ya da işverenin haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeyi sonlandırmasıyla cezai şart uygulanır. Sözleşmeyi belirlenen süreden önce fesheden taraf, karşı tarafa cezai şart ödemek zorunda. İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cezai şart, Borçlar Kanunu'na göre bir kişinin borcunu hiç veya gereği gibi ifa etmemiş olması halinde alacaklıya karşı teminat niteliğinde bir edimi yerine getireceği taahhüdünde bulunmasıdır.
Milliyet'in haberine göre, işveren ve işçiler birbirlerine mevzuatta olmayan birtakım ek yükümlülükler getirmek veya var olan yükümlülüklerin ihlal edilmesini engellemek amacıyla cezai şartla bağlama yoluna gidebilmektedirler.
ÇEŞİTLİLİK ARZ EDEBİLİYOR
Mevzuatta bulunmayan yükümlülükler için sözleşme ile öncelikle bir borç tanımlanmakta, sonra bunun ihlali cezai şarta bağlanmaktadır. Cezai şarta bağlanan yükümlülükler çeşitlilik arz edebiliyor.
Cezai şartın karşımıza çıktığı başlıca durum fesih hakkını sınırlandıran cezai şartla bağlantılı olarak, eğitime bağlanan cezai şart. Fakat eğitime bağlanan cezai şartın yargı tarafından belirlenen özel şartları bulunuyor. Cezai şartın karşımıza çıktığı diğer bir durum ise işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan borçlarına aykırı davranmaları halinde öngörülen cezai şartlardır.
Örneğin işçinin sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmesi veya işverenin işçinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde kullanması halinde öngörülen cezai şartlar.
FESİH HAKKI
En sık cezai şarta bağlanan yükümlülük fesih hakkının sınırlanmasıdır. İşçi ve işveren, iş sözleşmesini feshetme haklarından belirli süre için vazgeçiyorlar veya fesih hakkını sadece sözleşmede tanınan nedenlerle kullanacaklarını ifade ediyorlar.
O süreye uymayan, sözleşmeyi belirlenen asgari süreden önce fesheden taraf karşı tarafa sözleşmede belirlenen cezai şart miktarını ödemek zorunda kalıyor.