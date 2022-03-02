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SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama
SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarında vatandaş lehine düzenleme yapılması talimatının ardından hayata geçirilen yeni düzenlemede 84 milyon vatandaş kazançlı çıktı. Aylık 240 kilovatsaat elektrik tüketen vatandaşın faturası 350 liradan 302 TL'ye inecek. Daha önce 900 kilovatsaat tüketip 2.466 TL ödeyen esnafın faturası da 1.849 liraya düşecek.
Giriş Tarihi: 02.03.2022 06:47Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 06:51