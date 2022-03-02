SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

Ortalama kademe olarak belirlenen bu oran, mesken abonelerinin yüzde 81'ini kapsarken, Türkiye'deki yaklaşık 32 milyon abone indirimden faydalanmış oldu. Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh başına 1.26 TL, günlük tüketimlerinin 8 kWh'in üstündeki kısmı için ise 1.89 TL olarak uygulanacak.