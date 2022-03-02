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Haberler Galeri SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarında vatandaş lehine düzenleme yapılması talimatının ardından hayata geçirilen yeni düzenlemede 84 milyon vatandaş kazançlı çıktı. Aylık 240 kilovatsaat elektrik tüketen vatandaşın faturası 350 liradan 302 TL'ye inecek. Daha önce 900 kilovatsaat tüketip 2.466 TL ödeyen esnafın faturası da 1.849 liraya düşecek.

Giriş Tarihi: 02.03.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 06:51
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SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarında vatandaş lehine düzenleme yapılması talimatının ardından hayata geçirilen yeni düzenlemede 84 milyon vatandaş kazançlı çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

1 Mart itibarıyla geçerli olan, mesken, ticarethane ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan yeni düzenleme sayesinde önceki ay 350 TL elektrik faturası gelen vatandaş, artık aynı tüketim miktarı için 302 TL fatura ödeyecek.

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SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

Ticarethanelerde ise toplamda yüzde 25 indirime gidilirken, daha önce 900 kWh'lik tüketim için 2 bin 466 TL fatura ile karşılaşan bir işyeri sahibi, martta bu tüketim için 617 TL'lik indirimle bin 849 TL ödeme yapacak.

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SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

32 MİLYON ABONEYE NEFES
1 Mart itibarıyla geçerli olan ve mesken aboneleri için düşük kademe limitini günlük 8 kWh'e, aylık da 240 kWh'e çıkaran yeni elektrik tarifesinin detayları belli oldu.

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SON DAKİKA! Elektrikteki indirim faturaya nasıl yansıyacak? Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! İşte elektrik faturasındaki örnek hesaplama

Ortalama kademe olarak belirlenen bu oran, mesken abonelerinin yüzde 81'ini kapsarken, Türkiye'deki yaklaşık 32 milyon abone indirimden faydalanmış oldu. Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh'ye kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh başına 1.26 TL, günlük tüketimlerinin 8 kWh'in üstündeki kısmı için ise 1.89 TL olarak uygulanacak.