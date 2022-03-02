2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve yetiştiricilere tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştiriliyor. Mazot ve gübre desteği ödemesi bekleyen çiftçiler, bu yıl ki ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Söz konusu destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...