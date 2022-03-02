02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...

2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 11:34 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 11:34
  • 1
  • 12
2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...

2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ve yetiştiricilere tarımsal destekleme ödemesi gerçekleştiriliyor. Mazot ve gübre desteği ödemesi bekleyen çiftçiler, bu yıl ki ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Söz konusu destek ödemeleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödeme takvimi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 2022 NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıla ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl destek ödemesi mart ayının ortalarında başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemesinin de mart-nisan ayları içerisinde yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde sayfamızda yer alacak.

  • 3
  • 12
2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

  • 4
  • 12
2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

  • 5
  • 12
2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.