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2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası...
Mazot ve gübre desteği yattı mı? Geçtiğimiz yıl mart ayında başlayan mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu yıl hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı takibinde verilen destek ödemesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2 Mart mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçi 2022 mazot gübre destek ödemesi ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...