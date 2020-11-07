Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? 2020 ücretsiz izin parası hangi tarihte ödenecek? Son dakika: Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? 2020 ücretsiz izin parası hangi tarihte ödenecek? Son dakika... Ekim ayı ücretsiz izin desteği ve nakdi ücret desteği ödeme takvimi merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı duyuruldu. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman yatacak? 2020 ücretsiz izin parası hangi tarihte ödenecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 07.11.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 13:29
Son dakika... Ekim ayı nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik tedbirler kapsamında sağlanan nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin desteğinin ekim ayı ödeme takvimi duyuruldu. Peki, Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2020 ücretsiz izin parası hangi tarihte ödenecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKİM AYI NAKDİ ÜCRET VE ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 09-10 Kasım tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 9 Kasım'da, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasım'da ödemeler gerçekleştirilecek.
ÜCRETSİZ İZNE TAZMİNAT HAKKI
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, ücretsiz izin ile ilgili yazısı şu şekilde:
Pandemi dolayısıyla fesih yasağı devam ediyor. Ancak ücretsiz izin hakkı var. Peki bu süreler tazminat hesabında kullanılacak mı? İşte cevabı...
Çalışanlarımızın bir kısmını ücretsiz izne çıkardık.
Bazılarını da fesih yasağı sonrasında işten çıkartmayı düşünüyoruz. Bu çalışanların tazminatlarını hesaplarken ücretsiz izindeki süreleri dikkate alacak mıyız?
(ismi saklı) Virüs sebebiyle alınan tedbirlerden birisi de fesih yasağı olmuştu. İş Kanununun geçici onuncu maddesi gereğince bu uygulama getirildi ve süreleri de uzatıldı. Fesih yasağı işverenleri zorladığı için tek taraflı ücretsiz izin hakkı da aynı düzenleme ile getirildi. Ücretsiz izne çıkan çalışanlara da devlet nakdi ücret desteği uygulaması başlattı.
İş Kununu'na göre normal şartlarda ücretsiz izin iki tarafın yani işçi ve işverenin anlaşması sonucunda gerçekleşiyor.
İşveren tek taraflı ücretsiz izin kararı verirse yani işçinin rızası olmadan bu kararı alırsa işçi isterse haklı fesih ile tazminatını alıp ayrılabiliyor. Aynı zamanda işçi de kendi başına bu kararı verip işe gelmez ise işveren onu tazminatsız işten çıkartabiliyor.