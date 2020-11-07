Komisyon toplanıyor! 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Net-brüt Asgari ücret ve AGİ miktarı belli oldu mu?

2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca işçinin ücretini belirleyen asgari ücret önümüzdeki ayın sonunda netleşecek. Böylece 2021'de geçerli olacak rakam açıklanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret ile ilgili merak edilenleri aktardı. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL