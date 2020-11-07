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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Komisyon toplanıyor! 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Net-brüt Asgari ücret ve AGİ miktarı belli oldu mu? Komisyon toplanıyor! 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? Net-brüt Asgari ücret ve AGİ miktarı belli oldu mu? 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca işçinin ücretini belirleyen asgari ücret önümüzdeki ayın sonunda netleşecek. Böylece 2021'de geçerli olacak rakam açıklanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret ile ilgili merak edilenleri aktardı. Peki, 2021'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 07.11.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:51
Asgari ücret 2021 zam oranı ne zaman belli olacak? Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için pazarlıklar başlıyor. Bu güne kadar yapılan artışlar hep enflasyonu geçti. 2020 yılında asgari ücret zam oranı yüzde 15,03 olarak belirlenmişti. 2021'de de yüzde 15'in üzerinde artış bekleniyor. Peki, 2021 asgari ücret kaç lira olacak? Asgari ücret ve AGİ miktarı ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında toplantılarını yapacak. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zam oranı aralık ayı sonunda belli olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor. ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"2021 için brüt asgari ücretin 3.400 TL civarında olacağını öngörüyoruz. Net asgari ücretin ise 2.650 lira ile 2.800 lira arasında bir rakamın olacağını hesaplıyoruz Tabi bu hesaplamalar tamamen önceki yıllardaki artışlar ve enflasyon hedefleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Gerçek rakamlar pazarlıklar sonucunda ortaya çıkacağından çok farklı bir neticede elde edilebilir." BAKAN SELÇUK'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada,
"Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi.