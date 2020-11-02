Son dakika: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği için araştırmalar sürüyor. Ekim ayına ilişkin ödemeleri almaya hazırlanan vatandaşlar, ödeme takvimini merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu il ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 10:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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