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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Son dakika: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Son dakika... Kısa çalışma ödeneği için araştırmalar sürüyor. Ekim ayına ilişkin ödemeleri almaya hazırlanan vatandaşlar, ödeme takvimini merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu il ilgili açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 10:22
Son dakika...Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Koronavirüse karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneğinde şartlar kolaylaştırılmıştı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak için sağlanan kısa çalışma ödeneğinde süre uzatılmıştı. Peki, 2020 Ekim ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?
Ekim ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 5 Kasım'da gerçekleştirilecek. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.
Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.
EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını şu sözlerle bildirdi:
"Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak."
Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini de ifade etti.
KÇÖ NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için devreye sokulan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği ve işten çıkarma yasağı 31 Aralık'a kadar uzatıldı.
Son durumda, çalışanlar, bu yılın sonuna kadar kısa çalışma ödeneği alabilecek.