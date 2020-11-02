Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşında yeni promosyon! İşte şartlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilere özel verilen banka promosyonu ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 yıllık taahhütname süresinin dolması ile yeni promosyon almaya hazırlanan emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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