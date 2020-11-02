Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşında yeni promosyon! İşte şartlar... Bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşında yeni promosyon! İşte şartlar... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren banka promosyonunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilere özel verilen banka promosyonu ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. 3 yıllık taahhütname süresinin dolması ile yeni promosyon almaya hazırlanan emekliler, hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala bankalar emekliler için kesenin ağzını açtı. Peki, hangi banka ne kadar veriyor? Emekli banka promosyonu ne kadar? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 02.11.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 09:36
Emekli banka promosyonu ne kadar? Milyonlaca emekli banka promosyonu ile ek kazanç elde ediyor. Maaşını 3 yıl boyunca anlaştığı bankadan almak için taahhüt veren emekliler, bu sürenin dolmasına kısa bir süre kala bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?
Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor. Bunun için maaş almak istenilen bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.
HANBİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İşte bankaların promosyon tutarları:
YAPI KREDİ BANKASI Maaşı 1500 TL olanlar için 1000 TL Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 1250 TL Maaşı 2500 TL ve üzeri olanlar için ise 1500 TL promosyon ödeyecek. İŞ BANKASI Maaşı 1500 tl olanlar için 750 TL Maaşı 1500-2500 TL arası olanlar için 875 TL Maaşı 2500 TL üzeri olanlar için ise 1000 TL promosyon ödeyecek.