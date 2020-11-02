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02 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev destek açıklandı! Milyonlarca kişiye sosyal destek, emekli ikramiyesi, doğum parası, evde bakım, istihdam müjdesi! Dev destek açıklandı! Milyonlarca kişiye sosyal destek, emekli ikramiyesi, doğum parası, evde bakım, istihdam müjdesi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren dev destek paketi açıklandı. Sosyal destekten evde bakım yardımına, istihdamdan emekli ikramiyesine kadar destekler devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2021 merkezi yönetim bütçesine göre milyonlarca çalışan için teşvik verilecek. 2021-2023 bütçesinde gelecek yıl 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi sözü verilirken bu sayı 2023'te 13 milyon 328 bine çıkacak. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.11.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 12:10
Toplumun tüm kesimlerini korumaya yönelik destek adımları devam ediyor. Hükümetin açıkladığı destek paketine göre, 10 milyon çalışna işveren prim teşviki çıktı. 2021'de milyonlarca emekliye bayram ikramiyesi verilecek. Evde bakım yardımından yararlanan sayısı 555 bine çıkarken, gelecek yıl 1 milyon 100 bin anne doğum yardımından yararlanacak. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hükümet, iş arayandan emekliye, sosyal desteğe ihtiyacı olandan çalışana, toplumun tüm kesimlerini korumaya yönelik destek adımlarını sürdürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2021 merkezi yönetim bütçesine göre milyonlarca çalışan için teşvik verilecek.
Sabah'ın haberine göre, Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı kapsamında 10 milyon çalışan 2021'de işveren prim teşvikinden yararlanacak. Hazine'ce verilecek bu teşvikten 2022'de 10 milyon 500 bin, 2023'te de 11 milyon çalışan faydalanacak.
2021-2023 bütçesinde gelecek yıl 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi sözü verilirken bu sayı 2023'te 13 milyon 328 bine çıkacak. Yoksullukla mücadele kapsamında 28.7 milyar lira destek sağlanırken, bu tutar 2023'te 32 milyar 700 milyon liraya ulaşacak.
İŞBAŞI EĞİTİMLERİNE DEVAM Bu yıl 300 bin kişinin yararlandığı ve binlerce kişiye ekmek kapısı açan işbaşı eğitim programlarına gelecek yıl 347 bin kişi katılacak. Bir sonraki yıl 365 bin kişi, 2023'te de 383 bin kişi işbaşı eğitimlerinden yararlanacak. İşbaşı eğitim programlarından yararlanan kadın sayısının gelecek yıl 144 bine, 2023'te de 192 bine ulaşması planlanıyor. Mesleki eğitim programlarından yararlananların sayısı sırasıyla gelecek yıl 93 bin, 2022'de 97 bin, 2023'te 102 bini geçecek. Mesleki eğitim programlarından yararlanan kadın sayısı gelecek yıl 74 bin 750'ye çıkacak.