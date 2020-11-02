İŞBAŞI EĞİTİMLERİNE DEVAM

Bu yıl 300 bin kişinin yararlandığı ve binlerce kişiye ekmek kapısı açan işbaşı eğitim programlarına gelecek yıl 347 bin kişi katılacak. Bir sonraki yıl 365 bin kişi, 2023'te de 383 bin kişi işbaşı eğitimlerinden yararlanacak. İşbaşı eğitim programlarından yararlanan kadın sayısının gelecek yıl 144 bine, 2023'te de 192 bine ulaşması planlanıyor. Mesleki eğitim programlarından yararlananların sayısı sırasıyla gelecek yıl 93 bin, 2022'de 97 bin, 2023'te 102 bini geçecek. Mesleki eğitim programlarından yararlanan kadın sayısı gelecek yıl 74 bin 750'ye çıkacak.