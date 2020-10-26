Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği ile işçi ve işverene destek devam ediyor. Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin takvimini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayı ödemelerini 5 Ekim'de gerçekleştirdi. Peki, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatılacak? İşte cevaplar...