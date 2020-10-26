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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatılacak? Son dakika: Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatılacak?
Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, ekim ayına ilişkin ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Pandemi nedeniyle sosyal koruma kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 12:40
Son dakika... Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği ile işçi ve işverene destek devam ediyor. Ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin takvimini merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eylül ayı ödemelerini 5 Ekim'de gerçekleştirdi. Peki, Ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KÇÖ süresi uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatılacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
2020 Ekim ayına ilişkin kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından ödemelerin kasım ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.
KÇÖ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatılmıştı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?
Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek.
AK Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.