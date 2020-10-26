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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihraç ediliyor Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması ihraç ediliyor
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar, Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada dondurulmuş salyangoz dolması haline getirilerek dünyaya ihraç ediliyor.
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 10:07
Yıllık 700 ton salyangozun Fransa'da anlaşmalı şirketler aracılığıyla dünyadaki birçok ülke restoranlarına dağıtıldığını ifade eden fabrika müdürü Yılmaz Akın, "Fabrikamızda yaklaşık 70 kadın personel istihdam ediyoruz ve bu yıl için ihracat hedefimiz 2 milyon dolar" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'nde 31 yıl önce 4 bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrikada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğadan canlı olarak toplanan salyangozlar tereyağlı veya normal olarak pişirilip, salyangoz dolması olarak hazırlanıyor.
Pişirilen salyangoz dolmaları dondurulduktan sonra Fransa'ya ihraç edilirken, ortak şirketler aracılığıyla birçok ülke restoranlarına gönderiliyor.
Fabrika müdürü ve su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın, yıllık 700 ton salyangoz ihracatı yaptıklarını ve 2020 yılı için ihracat hedeflerinin 2 milyon dolar olduğunu söyledi.
Fabrikada 70 kadın çalıştırarak kadın istihdamına da destek verdiklerini ifade eden Akın, "
Bize et ve kabuklar Bandırma'dan geliyor. Gelen bu salyangoz etini özel formüllü sosu ile pişirip, bir gece bekletiyoruz.