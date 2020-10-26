Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz TMSF Başkanı Gülal, "Koza Altın'la ilgili elimizde 200'ün üzerinde ruhsat var. Ciddi bir sondaj çalışmasına başladık. Rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımız olumlu. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor, biz de altında müjdeler verebiliriz" dedi. Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 15:04
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'la ilgili ellerinde 200'ün üzerinde ruhsat olduğunu, ciddi bir sondaj çalışmasına başladıklarını belirterek, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımız olumlu. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde rezervimiz var. Madende işler biraz ağır gidiyor. Geçen yıl itibarıyla 11 ton ürettik, bunu birkaç yıl içinde 15 tona çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor, biz de altında müjdeler verebiliriz." dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülal, söz konusu okulların her birinin maliyetinin ortalama 25-30 milyon lira olacağını, bu manada toplam 200 milyon liralık yatırım yapacaklarını aktararak, "Sultanbeyli ve Çekmeköy'de yapacağımız okulun yer teslimleri yapıldı. Kasım ayı içerisinde temelini atacağız. Diğerlerinin de yıl çıkmadan temelini atıp, 2021-2022 dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
TMSF'nin 15 Temmuz sonrası çok farklı bir alanda faaliyet gösteren mevduat sigortacılığı kurumu haline geldiğine işaret eden Gülal, şunları söyledi:
"An itibarıyla 804 şirketimiz var. Bunların 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27,6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66,5 milyar lira. Çalışan sayımız 40 bin 589 kişi. Yaklaşık 4,5 yıldır yönettiğimiz bu şirketlerde, ortalama olarak öz kaynakları yüzde 52, aktifleri yüzde 56 büyüttük. Sadece büyük gruplar nezdinde bakarsak aktiflerin büyümesi yüzde 90'a ulaştı. Devraldığımızdan bu yana Koza Altın hemen hemen yüzde 100 büyüdü ve kasasında ciddi bir nakit oluştu.
Sadece günlük neması 1,5 milyon liraya ulaşan bir rakama geldik. Dolayısıyla burada 6 milyar liralık bir fon oluştu. Erciyes Anadolu Holding'in devraldığımızdan bu yana aktif büyümesi yüzde 86 seviyesinde. Kasasında 350 milyon dolar nakdi var. Bu biriken fonları da hep şöyle söylüyoruz; bu şirketler eskiden terör örgütüne hizmet ediyordu, ama artık halkımızın hizmetinde. Elimizdeki bütçe imkanları ölçüsünde eğitime, spora, kültürel aktivitelere katkı sağlamaktan imtina etmiyoruz. Okullarımızı Koza Altın'dan finanse edeceğiz ve bu okullara 15 Temmuz şehitlerimizin adını vereceğiz. Buradaki ironiyi de yakalamak lazım."