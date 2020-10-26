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Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz

TMSF Başkanı Gülal, "Koza Altın'la ilgili elimizde 200'ün üzerinde ruhsat var. Ciddi bir sondaj çalışmasına başladık. Rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımız olumlu. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor, biz de altında müjdeler verebiliriz" dedi.

Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 15:04
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Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın'la ilgili ellerinde 200'ün üzerinde ruhsat olduğunu, ciddi bir sondaj çalışmasına başladıklarını belirterek, "Rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımız olumlu. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde rezervimiz var. Madende işler biraz ağır gidiyor. Geçen yıl itibarıyla 11 ton ürettik, bunu birkaç yıl içinde 15 tona çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor, biz de altında müjdeler verebiliriz." dedi.

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Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz

Muhiddin Gülal, TMSF'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) çocuklara tablet dağıtımı projesine destek vermesi dolayısıyla bulunduğu Giresun'da, basın mensuplarıyla Akın Çorap fabrikasında bir araya geldi.

Tablet projesine 20 milyon lira katkı sağladıklarını ifade eden Gülal, birçok sosyal projeye destek verdiklerini, ayrıca İstanbul'da 6, Kayseri'de de 1 okul yapacaklarını anlattı.

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Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz

Gülal, söz konusu okulların her birinin maliyetinin ortalama 25-30 milyon lira olacağını, bu manada toplam 200 milyon liralık yatırım yapacaklarını aktararak, "Sultanbeyli ve Çekmeköy'de yapacağımız okulun yer teslimleri yapıldı. Kasım ayı içerisinde temelini atacağız. Diğerlerinin de yıl çıkmadan temelini atıp, 2021-2022 dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

TMSF'nin 15 Temmuz sonrası çok farklı bir alanda faaliyet gösteren mevduat sigortacılığı kurumu haline geldiğine işaret eden Gülal, şunları söyledi:

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Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz

"An itibarıyla 804 şirketimiz var. Bunların 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27,6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66,5 milyar lira. Çalışan sayımız 40 bin 589 kişi. Yaklaşık 4,5 yıldır yönettiğimiz bu şirketlerde, ortalama olarak öz kaynakları yüzde 52, aktifleri yüzde 56 büyüttük. Sadece büyük gruplar nezdinde bakarsak aktiflerin büyümesi yüzde 90'a ulaştı. Devraldığımızdan bu yana Koza Altın hemen hemen yüzde 100 büyüdü ve kasasında ciddi bir nakit oluştu.

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Ekonomiye bir katkı daha! TMSF açıkladı: 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz

Sadece günlük neması 1,5 milyon liraya ulaşan bir rakama geldik. Dolayısıyla burada 6 milyar liralık bir fon oluştu. Erciyes Anadolu Holding'in devraldığımızdan bu yana aktif büyümesi yüzde 86 seviyesinde. Kasasında 350 milyon dolar nakdi var. Bu biriken fonları da hep şöyle söylüyoruz; bu şirketler eskiden terör örgütüne hizmet ediyordu, ama artık halkımızın hizmetinde. Elimizdeki bütçe imkanları ölçüsünde eğitime, spora, kültürel aktivitelere katkı sağlamaktan imtina etmiyoruz. Okullarımızı Koza Altın'dan finanse edeceğiz ve bu okullara 15 Temmuz şehitlerimizin adını vereceğiz. Buradaki ironiyi de yakalamak lazım."