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Haberler Galeri Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

Son dakika...Bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Kurban Bayramı'na sayılı günler en çok merak edilenlerden biri de bayram harçlığı oldu. Emeklilere yönelik verilen 1.100 TL bayram ikramiyesinin yanı sıra sosyal medya üzerinden 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Peki, e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 11:44
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Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

500 TL bayram harçlığı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik verilen 1.100 TL bayram harçlığının hesaplara yatırılmasının ardından sosyal medya üzerinden başvuru aracılığıyla 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü söz konusu ödemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

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Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU VAR MI?

Son dakika açıklamasına göre, e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamaları üzerinden herhangi bir bayram harçlığı ödemesi yapılmadığı bildirildi. 500 TL bayram harçlığı verildiğine yönelik iddiaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

BAKANLIKTAN "BAYRAM HARÇLIĞI" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 500 TL bayram harçlığı dağıtıldığı iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

* Bazı sosyal medya mecralarında bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayriciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

* Bakanlığımız e-Başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkanı sunan son derece önemli hizmettir.

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Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

* Bakanlığımızca e-Başvuru ya da Açık Kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

* Vatandaşlarımızı yanış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır.