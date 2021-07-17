Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?

Son dakika...Bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Kurban Bayramı'na sayılı günler en çok merak edilenlerden biri de bayram harçlığı oldu. Emeklilere yönelik verilen 1.100 TL bayram ikramiyesinin yanı sıra sosyal medya üzerinden 500 TL bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. Peki, e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 17.07.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL