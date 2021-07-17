10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

SGK tarafından birçok kalem altında destek ödemesi yapılıyor. Yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte birçok sektör ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilendi. İşten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşının nasıl ve nereden alınacağını araştırıyor. SGK tarafından işsizlik maaşına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, 2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? Başvuru nereden, nasıl yapılır? işte madde madde işsizlik maaşı...