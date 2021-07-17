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Haberler Galeri 10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

SGK tarafından birçok kalem altında destek ödemesi yapılıyor. Yeni tip koronavirüs salgınının ülkemizde ortaya çıkmasıyla birlikte birçok sektör ekonomik anlamda olumsuz yönde etkilendi. İşten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşının nasıl ve nereden alınacağını araştırıyor. SGK tarafından işsizlik maaşına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Peki, 2021 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı başvuru şartları nedir? Başvuru nereden, nasıl yapılır? işte madde madde işsizlik maaşı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 17:19
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10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

Kistek ve kusuru dışında işvereni tarafından işten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşından faydalanabiliyor. 2021 Temmuz zammı ile birlikte işsizlik maaşında da artış yaşandı. Buna göre, gerekli şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 2.840 TL maaş bağlanacak. Öte yandan işsizlik maaşı alan kişilere İŞKUR tarafından yeni iş bulma imkanı tanınıyor. Peki, işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı şartları nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Son 4 ay asgari ücretle çalışan : 1.420,14 TL
Son 4 ay 4.100 TL ile çalışan : 1.627,55 TL
Son 4 ay 7.500 TL ile çlışan : 2.840,28 TL

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10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

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10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İşsizlik maaşının ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanıyor.

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10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,