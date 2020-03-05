Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta 6.25 liraya kadar tırmansa da Fed faiz kararı sonrası büyük dalgalanmalar yaşadı. Dünkü kapanışta 6,0960 liradan işlem gören dolar/TL, 5 Mart'a 6,0820 liradan başladı. Piyasalarda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.03.2020 09:19Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 09:25