Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Son dakika haberi... Dolarda dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 6.25 liraya kadar yükselen dolar kuru, Fed'in faiz karaı sonraıs bulunduğu 6.16 seviyesinden 6.03 liraya kadar geriledi. Dünkü işlem gününde en yüksek 6.1440'tan işlem gören dolar/TL, bugüne 6.0820 liradan başladı. Bugün Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme bekleniyor. Bunun yanı sıra koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Mart güncel döviz kurları...