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Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz hafta 6.25 liraya kadar tırmansa da Fed faiz kararı sonrası büyük dalgalanmalar yaşadı. Dünkü kapanışta 6,0960 liradan işlem gören dolar/TL, 5 Mart'a 6,0820 liradan başladı. Piyasalarda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeye çevrildi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 05.03.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 09:25
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Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Son dakika haberi... Dolarda dalgalı seyir devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 6.25 liraya kadar yükselen dolar kuru, Fed'in faiz karaı sonraıs bulunduğu 6.16 seviyesinden 6.03 liraya kadar geriledi. Dünkü işlem gününde en yüksek 6.1440'tan işlem gören dolar/TL, bugüne 6.0820 liradan başladı. Bugün Başkan Erdoğan ile Putin arasındaki görüşme bekleniyor. Bunun yanı sıra koronavirüse ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 5 Mart güncel döviz kurları...

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Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

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Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Avrupa borsaları, iki gün önce ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekmesi ve diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atabileceğine ilişkin beklentiler dolayısıyla, dünkü işlem gününü yükselişle tamamladı.

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Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,21 yükselerek, 385,74 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 artarak 5.464,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,91 değer kazanarak, 21.946,03 puana yükseldi.