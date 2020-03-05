Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Fed'in politika faizini 1.00-1.25 aralığına çekmesiyle yüzde 3.0 yükseldikten sonra altın fiyatları hafif gerilese de yukarı yönlü çıkış gösterdi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 09:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





