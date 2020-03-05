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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Fed'in politika faizini 1.00-1.25 aralığına çekmesiyle yüzde 3.0 yükseldikten sonra altın fiyatları hafif gerilese de yukarı yönlü çıkış gösterdi. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 09:52
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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 523,00 lira, Cumhuriyet altını 2.140,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,23 yükselişle 321,70 liradan işlem görmüştü. Piyasalarda koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mart canlı altın fiyatları...

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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı

ANLIK ALTIN FİYATLARI

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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
183,20
183,33

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
234,62
234,79

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
293,12
293,33

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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı

ALTININ KİLOGRAMI 321 BİN 770 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 321 bin 770 liraya yükseldi.

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Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı

Altın piyasasında, en düşük 317 bin lira, en yüksek 324 bin 345 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 321 bin 770 liradan tamamladı.