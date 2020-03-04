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Dolar 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte euro ve dolar/TL kurunda son durum

Dolar kuru ne kadar oldu? Fed faiz kararının ardından aşağı yönlü hareket eden ardından yükselişe geçen dolar kuru tekrar düşüşe geçti. Güne 6.1124 liradan başlayan dolar, öğle saatlerinden sonra aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? Dolar kuru 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 17:47
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Dolar 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte euro ve dolar/TL kurunda son durum

Dolar/TL son durum nedir? FED, sürpriz bir şekilde erkenden faiz kararını açıkladı. Kararın ardından yapılan açıklamaya göre, 50 baz puan indirimine gidildi. Bu gelişmelerin ardından dolar sert düşüşe geçmişti. Güne yükselişle başlayan dolar kuru öğle vakitlerinin ardından yeniden düşüşe geçti. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Mart euro ve dolar/TL kurunda son durum...

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Dolar 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte euro ve dolar/TL kurunda son durum

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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Dolar 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte euro ve dolar/TL kurunda son durum

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Dolar 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte euro ve dolar/TL kurunda son durum

MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİMİNDE SIRAYA GİRDİ

Dün, Avustralya ve Malezya merkez bankaları, politika faizini 25 baz puan aşağı çekerek sırasıyla yüzde 0,5 ve 2,5'e indirdi.

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Dolar 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte euro ve dolar/TL kurunda son durum

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Philip Lowe karar sonrası yaptığı açıklamada salgının Avustralya ekonomisini önemli ölçüde etkileyebileceğini vurgulayarak, gerekmesi halinde para politikasını gevşetmeye devam edeceklerini kaydetti.