Dolar 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte euro ve dolar/TL kurunda son durum

Dolar kuru ne kadar oldu? Fed faiz kararının ardından aşağı yönlü hareket eden ardından yükselişe geçen dolar kuru tekrar düşüşe geçti. Güne 6.1124 liradan başlayan dolar, öğle saatlerinden sonra aşağı yönlü seyrini sürdürdü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? Dolar kuru 4 Mart kapanışında ne kadar oldu? İşte güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 17:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





