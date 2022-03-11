Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

Son dakika... Dolar neden düşüyor? Dünkü kapanışta 14,9180 liradan işlem gören doların satış fiyatı, bugünkü açılışta 14,9070 liradan güne başladı. Gün ortasında dolarda düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından dolardaki düşüşün nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir? Güncel döviz kurları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.