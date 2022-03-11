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Haberler Galeri Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

Son dakika... Dolar neden düşüyor? Dünkü kapanışta 14,9180 liradan işlem gören doların satış fiyatı, bugünkü açılışta 14,9070 liradan güne başladı. Gün ortasında dolarda düşüş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından dolardaki düşüşün nedeni araştırılmaya başlandı. Peki, dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir? Güncel döviz kurları ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 11.03.2022 15:38
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Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

Son dakika... Dolar neden düşüyor? Rusya - Ukrayna arasındaki savaş sonrası küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı. Haftanın son işlem gününe 14.90 TL seviyesinde başlayan dolar kuru, gün ortasında aşağı doğru hareket etti. Rusya Devlet Başkanı Putin'den gelen mesaj sonrası küresel piyasalarda rahatlama yaşandı. Peki, dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir? İşte cevapar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Putin'in 'pozitif görüşme' mesajının ardından dolar kuru 14.92'den 4.78'e kadar geriledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif yönde bir değişiklik var" dedi. Putin Batı'ya da yaptırım konusunda mesaj vererek "Yaptırımlar bize zarar vermez sadece daha da güçlendirir." dedi.

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Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 yükselmesinin ardından şu sıralarda 98,5 seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 100 seviyesinin önemli direnç olduğunu belirten analistler, 98'in ise destek olarak izlendiğini aktardı.

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Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

Analistler, dün yüzde 7,9 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin yıllık enflasyonu ile birlikte Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın dolar talebini güçlü tutmaya devam ettiğini bildirdi.

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Son dakika: Dolar neden düşüyor? 11 Mart Cuma dolar kuru ne kadar, kaç TL oldu? Putin açıklaması nedir?

DOLAR YORUMLAR

İşte uzmanlar tarafından yapılan 11 Mart tarihli dolar yorumları: