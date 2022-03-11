Evlenecek çiftlere müjde! Minimum 15.000 TL ödeniyor! SSK ve Bağ-Kurlu farketmeden çeyiz yardımı başvurusu...
Binlerce evlilik hayali kuran çift düğün hazırlıkları için gelir ihtiyacı duyuyor. Hazırlık sürecinde şartları karşılamaları halinde devlet tarafından çiftlere yardım ödemesi yapılıyor. 24 maaş çeyiz desteği veriyor ve bunun için nereye başvuru yapılacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden başvuru şartları için detayları haberimizde derledik. Peki, çeyiz yardımı başvuru şartları nelerdir? Evlenecek bütün çiftlere çeyiz yardımı yapılıyor mu? İşte konu hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2022
18:56
Evlenecek çiftlere müjde. Minimum 15.000 TL ödeniyor. SSK ve Bağ-Kurlu farketmeden çeyiz yardımı başvurusu... Evlenme hayali kuranlar ancak belli ekonomik durumlardan dolayı süreci erteleyen çiftlere devlet tarafından destek sağlanıyor. Sağlanan 24 maaşlık yardım için başvuru şartları merak ediliyor. Diğer yandan sağlanan imkandan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Çeyiz yardımı için başvuru şartları ve diğer detayları haberimizde derledik. İşte, SGK ile çeyiz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR
SSK ya da Bağkur'dan vefat eden eşinden dolayı aylık almakta olan dul eşin, yeniden evlenmesi halinde kendisine çeyiz parası ödenmiyor, kişinin kız çocuğunun evlenmesi durumunda çeyiz parası var.
Dul memur eş evlenirse 12 aylık çeyiz yardımından yararlanıyor. Öte yandan anne oğlundan ya da kızından dolayı Emekli Sandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi durumunda maaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı alabilir.
15 BİN TL ÖDENİYOR!
SSK veya Bağkur'lu anne veya babasının ölümü durumunda yetim kalan kız çocuğuna maaş bağlanıyor, evlenirse çeyiz parası veriliyor. Bu desteğe evlilik ödemesi de deniyor. Yetim aylığı evlilik durumunda kesilir ve kız çocuğuna çeyiz parası verilir. Bu maaşın 2 yıllık tutarı (24 maaş) toplu olarak verilir.
Bilindiği üzere en düşük emekli maaşının bu yıl 2 bin 500 TL olmasının ardından diğer ödeneklerde de artış meydana geldi. Yetim parası en düşük hisse üzerinden (yüzde 25) yetim maaşı alan kız çocuklarına aylık 625 TL olarak veriliyor.