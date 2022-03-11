Evlenecek çiftlere müjde. Minimum 15.000 TL ödeniyor. SSK ve Bağ-Kurlu farketmeden çeyiz yardımı başvurusu... Evlenme hayali kuranlar ancak belli ekonomik durumlardan dolayı süreci erteleyen çiftlere devlet tarafından destek sağlanıyor. Sağlanan 24 maaşlık yardım için başvuru şartları merak ediliyor. Diğer yandan sağlanan imkandan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Çeyiz yardımı için başvuru şartları ve diğer detayları haberimizde derledik. İşte, SGK ile çeyiz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?