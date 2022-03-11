Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

Altın neden düşüyor? Altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 1,52 artışla 953,7 liradan günü tamamladı. Güne 958 lira ile yükselişle başlayan gram altında düşüş başladı. Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcılar düşüşün nedenini araştırmaya başladı. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel altın yorumları...