11 Mart 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

Altın neden düşüyor? Altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 1,52 artışla 953,7 liradan günü tamamladı. Güne 958 lira ile yükselişle başlayan gram altında düşüş başladı. Altın fiyatlarındaki düşüşün ardından yatırımcılar düşüşün nedenini araştırmaya başladı. Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel altın yorumları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2022 15:24
  • 1
  • 12
Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

Altın neden düşüyor? Dünkü kapanışta 953 liradan tamamlanan gram altın, haftanın son işlem gününe 958 liradan başladı. Öğle saatlerinden itibaren altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı küresel piyasalarda hareketlilik yaşanırken, yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüşün nedenini araştırmaya başladı. Peki, altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 altın yorumları ve güncel fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna ile görüşmelerde pozitif yönde bir değişiklik var" dedi. Putin Batı'ya da yaptırım konusunda mesaj vererek "Yaptırımlar bize zarar vermez sadece daha da güçlendirir." dedi. Putin'in 'pozitif görüşme' mesajının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı.

  • 3
  • 12
Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

  • 4
  • 12
Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve artan enflasyon kaygıları sonucu emtia piyasalarında dalgalanmanın arttığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

  • 5
  • 12
Altın neden düşüyor? 11 Mart gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? 2022 güncel altın yorumları!

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

İşte uzmanlar tarafından yapılan 11 Şubat tarihli altın yorumları: