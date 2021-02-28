Şans eseri tadına baktı dünyası değişti! Artık taleplere yetişemiyor! Paraya para demiyor...

'BİR ARKADAŞIMDA TATTIM VE BEĞENDİM'

Mantar yetiştirmenin yanı sıra elektronik eşya üretimi yapan fabrikadaki işine de devam ettiğini belirten Yılmaz, "Mantar yetiştiriciliğine 2013 yılında başladım. Bir arkadaşımda tattım ve beğendim. Daha sonra da ek gelir olması açısından bir yer yaparak bu işe başladım. Şu an profesyonel anlamda üretimimizi yapıyoruz. Paketleme üzerine de bir çalışmamız var. Hedefimiz, biraz daha büyüyüp, kapasitemizi artırmak ve ardından da piyasaya açılmak" diye konuştu.