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Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi... Güne 6,9848 liradan başlayan dolar kuru, kritik seviye olan 7 lirayı aştı. Piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar kaç lira? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...
Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 12:23
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