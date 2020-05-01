Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Birkaç gündür 6.98-6.99 bandında seyreden dolar/TL, kritik seviye olan 7 lirayı aştı. Piyasalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması nedeniyle bugün kapalı. Bu hafta dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL ise yüzde 0,53 değer kazandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...