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Haberler Galeri Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi... Güne 6,9848 liradan başlayan dolar kuru, kritik seviye olan 7 lirayı aştı. Piyasalarda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Dolar kaç lira? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 12:23
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Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Birkaç gündür 6.98-6.99 bandında seyreden dolar/TL, kritik seviye olan 7 lirayı aştı. Piyasalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması nedeniyle bugün kapalı. Bu hafta dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL ise yüzde 0,53 değer kazandı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İşte 1 Mayıs euro ve dolar fiyatları:

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Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

EURO NE KADAR?

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Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

DOLAR NE KADAR?

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Son dakika: Dolar kritik seviyeyi aştı! 1 Mayıs euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

MERKEZ BANKASI, FAİZ İNDİRİMLERİNE KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının ardından, faiz indirimine devam edileceği sinyali aldıklarını belirtti.