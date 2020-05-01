01 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Son dakika... Kritik seviyenin altında hareket eden dolar kuru 1 Mayıs'a 6,9848 liradan başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda yaşanan hareketlilik döviz kurlarını da etkiliyor. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? Dolar kaç lira oldu? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 10:23
  • 1
  • 14
Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Son dakika... Dolar ne kadar? Koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda hareketlilik sürüyor. Piyasalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması nedeniyle bugün kapalı. Bu hafta dolar/TL yüzde 0,10, euro/TL ise yüzde 0,53 değer kazandı. Döviz yatırımcıları güncel euro ve dolar kurunu yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

  • 2
  • 14
Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

EURO VE DOLAR NE KADAR?

  • 3
  • 14
Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

BU HAFTA BORSA VE DÖVİZ KAZANDIRDI, ALTIN KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,38, dolar/TL yüzde 0,10, avro/TL yüzde 0,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 0,73 değer kaybetti.

  • 4
  • 14
Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

BIST 100 endeksi, en düşük 99.359,52, en yüksek 102.328,43 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,38 artarak 101.110,11 puandan tamamladı.

  • 5
  • 14
Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 kayıpla 383,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,70 azalışla 2.544,00 lira oldu. Geçen hafta 626,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 621,00 liraya geriledi.