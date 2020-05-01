Dolar bugün ne kadar? 1 Mayıs euro ve dolar kaç TL oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

Son dakika... Kritik seviyenin altında hareket eden dolar kuru 1 Mayıs'a 6,9848 liradan başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiği piyasalarda yaşanan hareketlilik döviz kurlarını da etkiliyor. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün resmi tatil olması nedeniyle piyasalar kapalı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? Dolar kaç lira oldu? İşte 1 Mayıs güncel döviz kurları...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 10:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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