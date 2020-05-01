3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

3. faz 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamına ilk fazda dar gelirli 2,1 milyon aileye, ikinci fazda 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye 1000'er lira nakdi yardım sağlandı. Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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