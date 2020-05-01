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3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

3. faz 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamına ilk fazda dar gelirli 2,1 milyon aileye, ikinci fazda 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye 1000'er lira nakdi yardım sağlandı. Üçüncü faz ödemeler için başvurular e-Devlet'ten alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlar ödeme tarihlerini araştırmaya başladılar. Peki, 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:28 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:36
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3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL pandemi sosyal yardım ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere sosyal yardım desteği devam ediyor. İlk iki fazda 4,4 milyon haneye yapılan 1000'er TL yardımın ardından üçüncü faz ödemeler için başvurular alınıyor. e-Devlet üzerinden alınan başvuruların ardından adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Peki, 3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1000 TL sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. 1.000 TL sosyal yardım desteği başvurusu yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına giriş yapın ve gerekli adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayın.

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3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

3. FAZ SOSYAL YARDIM BAŞVURU TARİHLERİ

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olanlar Pazartesi,
2 olanlar Salı,
4 olanlar Çarşamba,
6 olanlar Perşembe,
8 olanlar Cuma

günlerinde başvuru yapabilecekler.

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3. faz ödemeler ne zaman yapılacak? 1000 TL pandemi sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?

Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını yapabilecekler.