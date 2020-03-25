Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Bu gelişmelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.

Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde hızlı yükselişler görüldü.