Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları Son dakika haberi... Corona virüsüne ilişkin yaşanan gelişmeler sonrası haftanın ilk günü 6.60 lirayı aşan dolar kuru, Fed kararı sonrası dalgalı seyir izlesede yönünü aşağı çevirdi. Dünkü kapanışta 6.41 liradan işlem gören dolar 25 Mart'a düşüşle başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı... Giriş Tarihi: 25.03.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 10:42
Dolar son dakika... Çin'den dünyaya yayılan corona virüsü nedeniyle piyasalarda hareketlilik sürüyor. Corona virüsü endişeleriyle haftanın ilk günü dolar kuru 6.60'ın üzerine tırmanmıştı. Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Mart güncel döviz kurları alış satış fiyatı...
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI KÜRESEL PİYASALARDA FED'İN RÜZGARI DEVAM EDİYOR
Fed'in önceki gün açıkladığı sınırsız tahvil alım programı sonrası borsalar dün tarihi yükselişlerinden birini kaydederken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetti.
Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 9,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,12 değer kazandı, Dow Jones endeksi de yüzde 11,37 ile 1933 yılından bu yana en hızlı günlük yükselişini kaydetti.
Altının onsu yaklaşık yüzde 5 artışla 1.627 dolara çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı ise 27-29 dolar bandında dengelendi.
Bu gelişmelere karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişeler ve ekonomiye etkileri konusundaki tartışmalar devam ediyor. ABD'de salgın nedeniyle işsizlik yardımı başvurularında ciddi artışlar oldu. Yoğunluktan dolayı Ohio eyaletindeki başvuru merkezinin internet sayfası çökerken, bazı eyaletlerde işsizlik kurumlarının telefonları kilitlendi.
Avrupa'da da Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler ve hükümetlerin aldığı sert tedbirler devam etse de özellikle İtalya'da yeni vaka sayısının yavaşlaması ve Fed'in rüzgarı ile borsada sigorta sektörü hisseleri öncülüğünde hızlı yükselişler görüldü.