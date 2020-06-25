Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekliye yaz müjdesi geldi. 3 Temmuz'da maaşlarına zam alacak olan emeklilerin, ikinci bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yaklaşık 13 milyon emekli Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci zammını maaşlarında görecek. Peki, ikinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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