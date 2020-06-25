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Haberler Galeri Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekliye yaz müjdesi geldi. 3 Temmuz'da maaşlarına zam alacak olan emeklilerin, ikinci bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Yaklaşık 13 milyon emekli Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte yılın ikinci zammını maaşlarında görecek. Peki, ikinci bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:44
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Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 Temmuz zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak? Yaklaşık 13 milyon emekli için önümüzdeki ay ikin önemli gelişme yaşanacak. SSK ve Bağkur emeklileri Haziran ayı enflasyonuyla birlikte yılın ikinci zammını maaşlarında görecek. Öte yandan Kurban Bayramı ikramiyeleri de Temmuz ayında ödenecek. Peki, 2020 bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı temmuz zammı ne kadar? İşte cevaplar...

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Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken tairhte ödenmişti. Şimdi ise Kruban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih araştırılıyor.

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Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

TÜİK tarafından 2020 Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklanacak. Böylelikle ilk 6 aylık enflasyon verileri belli olacak.

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Emekliye yaz müjdesi: Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek. Maaşları ilk 6 aylık enflasyon oranında artacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerine, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre yüzde 4.57 zam göründü.