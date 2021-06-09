İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur yılda iki kez maaşlarına ek olarak zam alıyor. Yılın ilk dört ayı için enflasyon oranı 5.4 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayı enflasyon oranının da belli olmasının ardından emekli ve memurların gözü yapılan yeni hesaplamalara çevrildi. İşte, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?