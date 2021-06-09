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Haberler Galeri İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl yılda iki defa olmak üzere memur ve emekli maaşlarına zam uygulanıyor. Yaz aylarına gelmemizin ardından Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. İşte, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 09.06.2021 01:06 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 01:06
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İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memur yılda iki kez maaşlarına ek olarak zam alıyor. Yılın ilk dört ayı için enflasyon oranı 5.4 olarak hesaplanmıştı. Mayıs ayı enflasyon oranının da belli olmasının ardından emekli ve memurların gözü yapılan yeni hesaplamalara çevrildi. İşte, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

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İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

2021 TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yarın açıklanacak veri ile bunun 5 aylık döneminin verisi belli olacak. Ocak-Nisan enflasyonu ise yüzde 5.45 olarak gerçekleşmişti. Geriye 2 veri kaldı.

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İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı.

Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

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İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2.155 liraya çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.551 lira olacak.

7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2.201, Bağ-Kur tarımda 1.789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.605 liraya çıkacak.

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İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Emeklilerin zamlı maaşları aynı ay içerisinde hesaplara yatırılacak.