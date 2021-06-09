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İşte tahmin... Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?
Emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl yılda iki defa olmak üzere memur ve emekli maaşlarına zam uygulanıyor. Yaz aylarına gelmemizin ardından Temmuz ayında maaşların ne kadar olacağı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. İşte, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı zam oranı ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 09.06.2021 01:06 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 01:06
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