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Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri başladı. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 13:32
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