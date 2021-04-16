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Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Nisan ayına ilişkin evde bakım yardımı ödemeleri başladı. Destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 13:32
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Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı ödemesi yapılıyor. Ayın 15'i itibarıyla başlayan destek ödemesinin bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Cuma günü itibarıyla ödemenin yapıldığı iller listesi güncellendi. Peki, 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

İşte 15 Nisan itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Amasya, Kırklareli, Edirne, Bolu, Samsun, Aksaray, Sakarya, Ordu, Hatay, Antalya, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Isparta, Konya, Diyarbakır, Manisa, Uşak, Adıyaman, Gaziantep, Bilecik, Zonguldak, Tekirdağ , Osmaniye, Erzincan, Şanlıurfa.

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Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

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Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.