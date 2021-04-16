Hesaplara yatıyor! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım yardımı ödemesi yapılıyor. Ayın 15'i itibarıyla başlayan destek ödemesinin bugün hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Cuma günü itibarıyla ödemenin yapıldığı iller listesi güncellendi. Peki, 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Nisan ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...