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Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?
Elektronik para ihracı nedir, ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre, "Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikt, "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz." ifadeleri yer aldı. Yatırımcılar konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte, elektronik para ihracı nedir, ne demek?
Giriş Tarihi: 16.04.2021 00:56
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