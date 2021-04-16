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Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?

Elektronik para ihracı nedir, ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika kararına göre, "Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikt, "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz." ifadeleri yer aldı. Yatırımcılar konuyla ilgili araştırmalara başladı. İşte, elektronik para ihracı nedir, ne demek?

Giriş Tarihi: 16.04.2021 00:56
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Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?

Elektronik para ihracı nedir, ne demek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de "Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik yayımlandı. Kripto para yatırımcıları konuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırdı. İşte, elektronik para ihracı nedir, ne demek?

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Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?

Yönetmelikte, "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz." ifadeleri yer aldı.

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Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?

Yönetmeliğin içeriği şu şekilde:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

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Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması

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Kripto para düzenlemesi: Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektronik para ihracı nedir, ne demek?

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.