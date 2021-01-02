Son dakika: Başvuru yapacaklar dikkat! 31 Aralık son gündü uzatıldı...

Karar şu şekilde:

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.