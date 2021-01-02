Marketler de değişime gitti alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller artık...

Marketler de değişime gitti alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller artık yeni günlerinde yayınlanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle değişim yapıldığı belirtiliyor. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Market aktüel ürünlerini takip edenler ise haberin detaylarını araştırıyor.