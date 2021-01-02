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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Marketler de değişime gitti alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller artık... Marketler de değişime gitti alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller artık...
Marketler de değişime gitti alışveriş yapacaklar dikkat! BİM, A101 ve ŞOK aktüeller artık yeni günlerinde yayınlanacak. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle değişim yapıldığı belirtiliyor. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. Market aktüel ürünlerini takip edenler ise haberin detaylarını araştırıyor.
Giriş Tarihi: 02.01.2021 20:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 09:40
81 ilde birçok şubesiyle hizmet veren marketler yeni kararlarını açıkladı. BİM ve ŞOK aktüel ürünler için gün değişikliğine gitti. Ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler marketlerin aktüel ürünlerinin yayınlandığı günleri yakından takip ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu uygulanmasının ardından marketlerde beklenen adımı attı. Normalde BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta oluyordu. 81 ilde birçok şubesiyle hizmet veren marketler yeni günleri açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR
BİM'in internet sitesinde
"Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir. Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.
Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ
ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.
MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?
Marketler hafta içi saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında çalışıyor.