HaberlerGaleri2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi yeni yılın ilk günlerinde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde sigara vergi oranlarında yeni değişiklik yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tüketicileri açıklama sonrasında fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2021 18:13Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 18:13