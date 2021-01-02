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Haberler Galeri 2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi yeni yılın ilk günlerinde sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde sigara vergi oranlarında yeni değişiklik yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tüketicileri açıklama sonrasında fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 02.01.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 18:13
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2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi ve Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Güncel sigara fiyat listelerinde yaşanan güncellemeler ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

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2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?

Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.

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2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi: Yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL