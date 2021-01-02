2021 Ocak güncel zamlı sigara fiyat listesi ve Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarında artış olup olmayacağı merak ediliyor. Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Güncel sigara fiyat listelerinde yaşanan güncellemeler ahaber.com.tr'de yer alacak. İşte, yeni yıl sonrası Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel, Parliament fiyatları ne kadar oldu?